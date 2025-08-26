FARTDADDY (FARTDADDY) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.00151021$ 0.00151021 $ 0.00151021 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.91% שינוי מחיר (1D) -9.62% שינוי מחיר (7D) -1.28% שינוי מחיר (7D) -1.28%

FARTDADDY (FARTDADDY) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, FARTDADDY נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. FARTDADDYהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00151021, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, FARTDADDY השתנה ב +0.91% במהלך השעה האחרונה, -9.62% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-1.28% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

FARTDADDY (FARTDADDY) מידע שוק

שווי שוק $ 55.17K$ 55.17K $ 55.17K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 55.17K$ 55.17K $ 55.17K אספקת מחזור 999.57M 999.57M 999.57M אספקה כוללת 999,566,232.411875 999,566,232.411875 999,566,232.411875

שווי השוק הנוכחי של FARTDADDY הוא $ 55.17K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של FARTDADDY הוא 999.57M, עם היצע כולל של 999566232.411875. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 55.17K.