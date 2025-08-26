עוד על FARTDADDY

FARTDADDY סֵמֶל

FARTDADDY מחיר (FARTDADDY)

לא רשום

1 FARTDADDY ל USDמחיר חי:

--
----
-9.60%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
FARTDADDY (FARTDADDY) טבלת מחירים חיה
FARTDADDY (FARTDADDY) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00151021
$ 0.00151021$ 0.00151021

$ 0
$ 0$ 0

+0.91%

-9.62%

-1.28%

-1.28%

FARTDADDY (FARTDADDY) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, FARTDADDY נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. FARTDADDYהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00151021, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, FARTDADDY השתנה ב +0.91% במהלך השעה האחרונה, -9.62% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-1.28% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

FARTDADDY (FARTDADDY) מידע שוק

$ 55.17K
$ 55.17K$ 55.17K

--
----

$ 55.17K
$ 55.17K$ 55.17K

999.57M
999.57M 999.57M

999,566,232.411875
999,566,232.411875 999,566,232.411875

שווי השוק הנוכחי של FARTDADDY הוא $ 55.17K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של FARTDADDY הוא 999.57M, עם היצע כולל של 999566232.411875. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 55.17K.

FARTDADDY (FARTDADDY) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של FARTDADDYל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלFARTDADDY ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלFARTDADDY ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של FARTDADDYל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-9.62%
30 ימים$ 0-17.84%
60 ימים$ 0+62.29%
90 ימים$ 0--

מה זהFARTDADDY (FARTDADDY)

FartDaddy is a meme coin on the Solana blockchain. Its purpose is purely for entertainment, designed to bring humor to the crypto space. It has no intrinsic value or utility beyond community engagement through shared laughs and memes. There are no plans for staking, yield farming, or any other financial mechanisms; it exists solely as a fun, speculative asset for those who enjoy the lighter side of cryptocurrency culture.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

FARTDADDY (FARTDADDY) משאב

האתר הרשמי

FARTDADDYתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה FARTDADDY (FARTDADDY) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות FARTDADDY (FARTDADDY) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור FARTDADDY.

בדוק את FARTDADDY תחזית המחיר עכשיו‏!

FARTDADDY למטבעות מקומיים

FARTDADDY (FARTDADDY) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של FARTDADDY (FARTDADDY) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על FARTDADDY הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על FARTDADDY (FARTDADDY)

כמה שווה FARTDADDY (FARTDADDY) היום?
החי FARTDADDYהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי FARTDADDY ל USD?
המחיר הנוכחי של FARTDADDY ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של FARTDADDY?
שווי השוק של FARTDADDY הוא $ 55.17K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של FARTDADDY?
ההיצע במחזור של FARTDADDY הוא 999.57M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של FARTDADDY?
‏‏FARTDADDY השיג מחיר שיא (ATH) של 0.00151021 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של FARTDADDY?
FARTDADDY ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של FARTDADDY?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור FARTDADDY הוא -- USD.
האם FARTDADDY יעלה השנה?
FARTDADDY ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את FARTDADDY תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.