Fartcat מחיר היום

מחיר Fartcat (FARTCAT) בזמן אמת היום הוא --, עם שינוי של 8.56% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ FARTCAT ל USD הוא -- לכל FARTCAT.

Fartcat כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 89,834, עם היצע במחזור של 999.60M FARTCAT. ב‑24 השעות האחרונות, FARTCAT סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.01483595, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, FARTCAT נע ב -0.36% בשעה האחרונה ו -27.38% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Fartcat (FARTCAT) מידע שוק

שווי שוק $ 89.83K$ 89.83K $ 89.83K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 89.83K$ 89.83K $ 89.83K אספקת מחזור 999.60M 999.60M 999.60M אספקה כוללת 999,601,298.267112 999,601,298.267112 999,601,298.267112

שווי השוק הנוכחי של Fartcat הוא $ 89.83K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של FARTCAT הוא 999.60M, עם היצע כולל של 999601298.267112. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 89.83K.