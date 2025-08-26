fapcoin (FAPCOIN) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.00142503$ 0.00142503 $ 0.00142503 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.93% שינוי מחיר (1D) -16.07% שינוי מחיר (7D) +16.29% שינוי מחיר (7D) +16.29%

fapcoin (FAPCOIN) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, FAPCOIN נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. FAPCOINהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00142503, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, FAPCOIN השתנה ב +0.93% במהלך השעה האחרונה, -16.07% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+16.29% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

fapcoin (FAPCOIN) מידע שוק

שווי שוק $ 37.50K$ 37.50K $ 37.50K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 37.50K$ 37.50K $ 37.50K אספקת מחזור 999.79M 999.79M 999.79M אספקה כוללת 999,789,450.820656 999,789,450.820656 999,789,450.820656

שווי השוק הנוכחי של fapcoin הוא $ 37.50K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של FAPCOIN הוא 999.79M, עם היצע כולל של 999789450.820656. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 37.50K.