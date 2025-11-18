Erha מחיר היום

מחיר Erha (二哈) בזמן אמת היום הוא --, עם שינוי של 13.30% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ 二哈 ל USD הוא -- לכל 二哈.

Erha כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 5,488.86, עם היצע במחזור של 1.00B 二哈. ב‑24 השעות האחרונות, 二哈 סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.02344646, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, 二哈 נע ב +0.34% בשעה האחרונה ו -29.74% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Erha (二哈) מידע שוק

שווי שוק $ 5.49K$ 5.49K $ 5.49K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 5.49K$ 5.49K $ 5.49K אספקת מחזור 1.00B 1.00B 1.00B אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Erha הוא $ 5.49K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של 二哈 הוא 1.00B, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 5.49K.