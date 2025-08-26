EpiK Protocol (AIEPK) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.00037826 $ 0.00037826 $ 0.00037826 24 שעות נמוך $ 0.00040238 $ 0.00040238 $ 0.00040238 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.00037826$ 0.00037826 $ 0.00037826 גבוה 24 שעות $ 0.00040238$ 0.00040238 $ 0.00040238 שיא כל הזמנים $ 2.19$ 2.19 $ 2.19 המחיר הנמוך ביותר $ 0.00028302$ 0.00028302 $ 0.00028302 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.04% שינוי מחיר (1D) +5.00% שינוי מחיר (7D) +15.55% שינוי מחיר (7D) +15.55%

EpiK Protocol (AIEPK) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00039736. במהלך 24 השעות האחרונות, AIEPK נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00037826 לבין שיא של $ 0.00040238, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. AIEPKהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 2.19, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00028302.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, AIEPK השתנה ב -0.04% במהלך השעה האחרונה, +5.00% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+15.55% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

EpiK Protocol (AIEPK) מידע שוק

שווי שוק $ 61.65K$ 61.65K $ 61.65K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 158.98K$ 158.98K $ 158.98K אספקת מחזור 155.11M 155.11M 155.11M אספקה כוללת 400,000,000.0 400,000,000.0 400,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של EpiK Protocol הוא $ 61.65K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של AIEPK הוא 155.11M, עם היצע כולל של 400000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 158.98K.