עוד על AIEPK

AIEPK מידע על מחיר

AIEPK אתר רשמי

AIEPK טוקניומיקה

AIEPK תחזית מחיר

להרוויח

איירדרופ+

חדשות

בלוג

ללמוד

EpiK Protocol סֵמֶל

EpiK Protocol מחיר (AIEPK)

לא רשום

1 AIEPK ל USDמחיר חי:

$0.00039736
$0.00039736$0.00039736
+5.00%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
EpiK Protocol (AIEPK) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 12:43:59 (UTC+8)

EpiK Protocol (AIEPK) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.00037826
$ 0.00037826$ 0.00037826
24 שעות נמוך
$ 0.00040238
$ 0.00040238$ 0.00040238
גבוה 24 שעות

$ 0.00037826
$ 0.00037826$ 0.00037826

$ 0.00040238
$ 0.00040238$ 0.00040238

$ 2.19
$ 2.19$ 2.19

$ 0.00028302
$ 0.00028302$ 0.00028302

-0.04%

+5.00%

+15.55%

+15.55%

EpiK Protocol (AIEPK) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00039736. במהלך 24 השעות האחרונות, AIEPK נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00037826 לבין שיא של $ 0.00040238, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. AIEPKהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 2.19, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00028302.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, AIEPK השתנה ב -0.04% במהלך השעה האחרונה, +5.00% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+15.55% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

EpiK Protocol (AIEPK) מידע שוק

$ 61.65K
$ 61.65K$ 61.65K

--
----

$ 158.98K
$ 158.98K$ 158.98K

155.11M
155.11M 155.11M

400,000,000.0
400,000,000.0 400,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של EpiK Protocol הוא $ 61.65K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של AIEPK הוא 155.11M, עם היצע כולל של 400000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 158.98K.

EpiK Protocol (AIEPK) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של EpiK Protocolל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלEpiK Protocol ל USDהיה . $ +0.0000354595.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלEpiK Protocol ל USDהיה $ +0.0000129679.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של EpiK Protocolל USDהיה $ -0.0011388345625997353.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0+5.00%
30 ימים$ +0.0000354595+8.92%
60 ימים$ +0.0000129679+3.26%
90 ימים$ -0.0011388345625997353-74.13%

מה זהEpiK Protocol (AIEPK)

EpiK Protocol envisions building a decentralized KG using blockchain technology to expand the horizons of today's AI technology, tapping on the decentralized storage technology which originated from Filecoin, uniquely designed Token Economy which ensures fair incentives, Decentralized Autonomous Organization (DAO) to ensure trusted governance, and Decentralized Financial Technology (DeFi) for reliable financial capabilities. Thus, creating a trusted, multi-party collaboration platform where all trusted contributors are rewarded fairly.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

EpiK Protocol (AIEPK) משאב

האתר הרשמי

EpiK Protocolתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה EpiK Protocol (AIEPK) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות EpiK Protocol (AIEPK) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור EpiK Protocol.

בדוק את EpiK Protocol תחזית המחיר עכשיו‏!

AIEPK למטבעות מקומיים

EpiK Protocol (AIEPK) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של EpiK Protocol (AIEPK) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על AIEPK הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על EpiK Protocol (AIEPK)

כמה שווה EpiK Protocol (AIEPK) היום?
החי AIEPKהמחיר ב USD הוא 0.00039736 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי AIEPK ל USD?
המחיר הנוכחי של AIEPK ל USD הוא $ 0.00039736. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של EpiK Protocol?
שווי השוק של AIEPK הוא $ 61.65K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של AIEPK?
ההיצע במחזור של AIEPK הוא 155.11M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של AIEPK?
‏‏AIEPK השיג מחיר שיא (ATH) של 2.19 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של AIEPK?
AIEPK ‏‏רשם מחירATL של 0.00028302 USD.
מהו נפח המסחר של AIEPK?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור AIEPK הוא -- USD.
האם AIEPK יעלה השנה?
AIEPK ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את AIEPK תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 12:43:59 (UTC+8)

EpiK Protocol (AIEPK) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.