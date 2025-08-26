enqAI (ENQAI) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: 24 שעות נמוך $ 0.00146345 גבוה 24 שעות $ 0.00171635 שיא כל הזמנים $ 0.141666 המחיר הנמוך ביותר $ 0.00003924 שינוי מחיר (שעה אחת) +10.43% שינוי מחיר (1D) +2.21% שינוי מחיר (7D) +17.31%

enqAI (ENQAI) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00162303. במהלך 24 השעות האחרונות, ENQAI נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00146345 לבין שיא של $ 0.00171635, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. ENQAIהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.141666, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00003924.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, ENQAI השתנה ב +10.43% במהלך השעה האחרונה, +2.21% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+17.31% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

enqAI (ENQAI) מידע שוק

שווי שוק $ 1.61M נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 1.62M אספקת מחזור 990.76M אספקה כוללת 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של enqAI הוא $ 1.61M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של ENQAI הוא 990.76M, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.62M.