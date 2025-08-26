Enki (ENKI) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0$ 0 $ 0 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.40% שינוי מחיר (1D) -3.51% שינוי מחיר (7D) -16.42% שינוי מחיר (7D) -16.42%

Enki (ENKI) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, ENKI נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. ENKIהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, ENKI השתנה ב +0.40% במהלך השעה האחרונה, -3.51% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-16.42% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Enki (ENKI) מידע שוק

שווי שוק $ 134.00K$ 134.00K $ 134.00K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 134.00K$ 134.00K $ 134.00K אספקת מחזור 930.01B 930.01B 930.01B אספקה כוללת 930,008,310,951.6566 930,008,310,951.6566 930,008,310,951.6566

שווי השוק הנוכחי של Enki הוא $ 134.00K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של ENKI הוא 930.01B, עם היצע כולל של 930008310951.6566. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 134.00K.