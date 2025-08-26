עוד על ENKI

Enki סֵמֶל

Enki מחיר (ENKI)

לא רשום

1 ENKI ל USDמחיר חי:

--
----
-3.40%1D
USD
Enki (ENKI) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 12:43:52 (UTC+8)

Enki (ENKI) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+0.40%

-3.51%

-16.42%

-16.42%

Enki (ENKI) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, ENKI נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. ENKIהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, ENKI השתנה ב +0.40% במהלך השעה האחרונה, -3.51% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-16.42% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Enki (ENKI) מידע שוק

$ 134.00K
$ 134.00K$ 134.00K

--
----

$ 134.00K
$ 134.00K$ 134.00K

930.01B
930.01B 930.01B

930,008,310,951.6566
930,008,310,951.6566 930,008,310,951.6566

שווי השוק הנוכחי של Enki הוא $ 134.00K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של ENKI הוא 930.01B, עם היצע כולל של 930008310951.6566. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 134.00K.

Enki (ENKI) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Enkiל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלEnki ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלEnki ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Enkiל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-3.51%
30 ימים$ 0-0.44%
60 ימים$ 0+57.50%
90 ימים$ 0--

מה זהEnki (ENKI)

Enki is a fully decentralized protocol built on the PulseChain network. The goal is simple. pDAI to $1. Many people push this narrative but how many are actually doing something to achieve this goal?  The mission of this project is to stimulate the pDAI/Atropa ecosystem by autonomously buying and burning pDAI, Teddy Bear, pTGC, & Alien along with rewarding holders with pDAI, Teddy Bear, Atropa, & pWBTC. This provides a fully decentralized way to add constant buy & deflationary pressure on these assets. pTGC & Alien are incorporated into the protocol's buy & burn system because these assets have heavy liquidity bondings with the entire pDAI/Atropa ecosystem which means they will outperform most assets on PulseChain that are not tied into these liquidity webs. Holders will also be rewarded with constant drips of pWBTC which is the PulseChain copy of BTC.

Enki (ENKI) משאב

האתר הרשמי

Enkiתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Enki (ENKI) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Enki (ENKI) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Enki.

בדוק את Enki תחזית המחיר עכשיו‏!

ENKI למטבעות מקומיים

Enki (ENKI) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Enki (ENKI) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על ENKI הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Enki (ENKI)

כמה שווה Enki (ENKI) היום?
החי ENKIהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי ENKI ל USD?
המחיר הנוכחי של ENKI ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Enki?
שווי השוק של ENKI הוא $ 134.00K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של ENKI?
ההיצע במחזור של ENKI הוא 930.01B USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של ENKI?
‏‏ENKI השיג מחיר שיא (ATH) של 0 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של ENKI?
ENKI ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של ENKI?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור ENKI הוא -- USD.
האם ENKI יעלה השנה?
ENKI ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את ENKI תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 12:43:52 (UTC+8)

