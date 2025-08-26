Empyreal (EMP) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: 24 שעות נמוך $ 88.65 גבוה 24 שעות $ 107.28 שיא כל הזמנים $ 495.39 המחיר הנמוך ביותר $ 12.26 שינוי מחיר (שעה אחת) -5.39% שינוי מחיר (1D) -16.24% שינוי מחיר (7D) -6.07%

Empyreal (EMP) המחיר בזמן אמת של הוא $89.67. במהלך 24 השעות האחרונות, EMP נסחר בטווח שבין שפל של $ 88.65 לבין שיא של $ 107.28, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. EMPהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 495.39, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 12.26.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, EMP השתנה ב -5.39% במהלך השעה האחרונה, -16.24% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-6.07% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Empyreal (EMP) מידע שוק

שווי שוק $ 26.89M נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 26.89M אספקת מחזור 300.00K אספקה כוללת 300,000.0

שווי השוק הנוכחי של Empyreal הוא $ 26.89M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של EMP הוא 300.00K, עם היצע כולל של 300000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 26.89M.