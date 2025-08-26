ELVIS (ELVIS) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.00271165$ 0.00271165 $ 0.00271165 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.24% שינוי מחיר (1D) -20.20% שינוי מחיר (7D) -15.45% שינוי מחיר (7D) -15.45%

ELVIS (ELVIS) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, ELVIS נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. ELVISהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00271165, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, ELVIS השתנה ב -0.24% במהלך השעה האחרונה, -20.20% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-15.45% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

ELVIS (ELVIS) מידע שוק

שווי שוק $ 620.77K$ 620.77K $ 620.77K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 622.92K$ 622.92K $ 622.92K אספקת מחזור 996.54M 996.54M 996.54M אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של ELVIS הוא $ 620.77K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של ELVIS הוא 996.54M, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 622.92K.