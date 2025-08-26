ELVIS מחיר (ELVIS)
ELVIS (ELVIS) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, ELVIS נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. ELVISהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00271165, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, ELVIS השתנה ב -0.24% במהלך השעה האחרונה, -20.20% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-15.45% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
שווי השוק הנוכחי של ELVIS הוא $ 620.77K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של ELVIS הוא 996.54M, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 622.92K.
במהלך היום, השינוי במחיר של ELVISל USDהיה $ -0.000156112047201948.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלELVIS ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלELVIS ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של ELVISל USDהיה $ 0.
|תְקוּפָה
|לשנות (USD)
|לשנות (%)
|הַיוֹם
|$ -0.000156112047201948
|-20.20%
|30 ימים
|$ 0
|-39.37%
|60 ימים
|$ 0
|+36.61%
|90 ימים
|$ 0
|--
Elvis is the world's first baboon with AI-linked brain-spinal BCI interface. Innovative by design, this Brain-Computer Interface opens up revolutionary possibilities for paralyzed patients by establishing a direct connection between the brain and external devices. It transforms thoughts into actions, enabling communication, control, and interaction with the world. The Interface in Elvis's brain is an extraordinary marvel—a 400-channel bidirectional system that not only transmits but also captures complex neural signals. At its core lies implantable electronics, with electrodes reading the brain cortex’s activity to control a computer. This data is then wirelessly transmitted (using technologies like Bluetooth) to a device where specialized software interprets it to, for example, move a cursor. This experiment also caused a significant stir in the scientific community, attracting the attention of many science enthusiasts and creating a dedicated fanbase for Elvis (4818 subscribers in X). The name "Elvis" became a sensation, inspiring the creation of numerous meme tokens under the same name (ELVIS) while the original token ELVIS has about 2300 holders at Mcap of $2,5M after the week since of it's launch on pump.fun. Russian Venture Fund “Voshod” has invested 305 million RUB ($3.5M) in the Elvis project.
