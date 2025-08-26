עוד על ELMO

Elmo סֵמֶל

Elmo מחיר (ELMO)

לא רשום

1 ELMO ל USDמחיר חי:

$0.00179764
$0.00179764
-6.90%1D
mexc
USD
Elmo (ELMO) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 08:49:53 (UTC+8)

Elmo (ELMO) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.00179912
24 שעות נמוך
$ 0.00198748
גבוה 24 שעות

$ 0.00179912
$ 0.00198748
$ 0.03034979
$ 0
-3.81%

-7.25%

-4.53%

-4.53%

Elmo (ELMO) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00179275. במהלך 24 השעות האחרונות, ELMO נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00179912 לבין שיא של $ 0.00198748, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. ELMOהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.03034979, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, ELMO השתנה ב -3.81% במהלך השעה האחרונה, -7.25% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-4.53% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Elmo (ELMO) מידע שוק

$ 544.50K
--
$ 544.50K
293.20M
293,204,451.725504
שווי השוק הנוכחי של Elmo הוא $ 544.50K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של ELMO הוא 293.20M, עם היצע כולל של 293204451.725504. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 544.50K.

Elmo (ELMO) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Elmoל USDהיה $ -0.00014017328540963.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלElmo ל USDהיה . $ -0.0008391332.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלElmo ל USDהיה $ +0.0001809356.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Elmoל USDהיה $ +0.0000282663974880085.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.00014017328540963-7.25%
30 ימים$ -0.0008391332-46.80%
60 ימים$ +0.0001809356+10.09%
90 ימים$ +0.0000282663974880085+1.60%

מה זהElmo (ELMO)

What is the project about? ELMOERC is all about providing a memecoin to the space that is deflationary through its burns. The max supply keeps decreasing which increases the strength of the liquidity pool (locked) and also increases the value per token. What makes your project unique? We burn to 0000 wallet, which is quite unique in the memespace. This results in a direct decrease of max supply on etherscan, and any other tracking websites. On top of that we are developing our own utility which soon will be launched so that our holders have usecase; staking, NFT platform, DAO platform. History of your project. ELMOERC was initially launched on the 2nd of May 2023 by a team of experienced memecoin developers. What’s next for your project? First of all we would love the be listed on Coingecko, so we can share this to our community and they can use Coingecko for price tracking and more. Next as mentioned is our Staking platform, NFT minting platform and DAO platform. With DAO platform we mean a platform where all decisions will be made by the holders, and community, not team. What can your token be used for? Trading, staking, voting and in the future much more.

Elmo (ELMO) משאב

האתר הרשמי

Elmoתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Elmo (ELMO) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Elmo (ELMO) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Elmo.

בדוק את Elmo תחזית המחיר עכשיו‏!

ELMO למטבעות מקומיים

Elmo (ELMO) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Elmo (ELMO) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על ELMO הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Elmo (ELMO)

כמה שווה Elmo (ELMO) היום?
החי ELMOהמחיר ב USD הוא 0.00179275 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי ELMO ל USD?
המחיר הנוכחי של ELMO ל USD הוא $ 0.00179275. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Elmo?
שווי השוק של ELMO הוא $ 544.50K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של ELMO?
ההיצע במחזור של ELMO הוא 293.20M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של ELMO?
‏‏ELMO השיג מחיר שיא (ATH) של 0.03034979 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של ELMO?
ELMO ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של ELMO?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור ELMO הוא -- USD.
האם ELMO יעלה השנה?
ELMO ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את ELMO תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
