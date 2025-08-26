Elmo (ELMO) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
24 שעות נמוך $ 0.00179912
גבוה 24 שעות $ 0.00198748
שיא כל הזמנים $ 0.03034979
המחיר הנמוך ביותר $ 0
שינוי מחיר (שעה אחת) -3.81%
שינוי מחיר (1D) -7.25%
שינוי מחיר (7D) -4.53%

Elmo (ELMO) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00179275. במהלך 24 השעות האחרונות, ELMO נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00179912 לבין שיא של $ 0.00198748, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. ELMOהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.03034979, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, ELMO השתנה ב -3.81% במהלך השעה האחרונה, -7.25% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-4.53% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Elmo (ELMO) מידע שוק

שווי שוק $ 544.50K
נפח (24 שעות) --
שווי שוק מדולל לחלוטין $ 544.50K
אספקת מחזור 293.20M
אספקה כוללת 293,204,451.725504

שווי השוק הנוכחי של Elmo הוא $ 544.50K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של ELMO הוא 293.20M, עם היצע כולל של 293204451.725504. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 544.50K.