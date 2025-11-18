ELLA מחיר היום

מחיר ELLA (ELLA) בזמן אמת היום הוא $ 0.00080427, עם שינוי של 3.37% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ ELLA ל USD הוא $ 0.00080427 לכל ELLA.

ELLA כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 804,155, עם היצע במחזור של 999.95M ELLA. ב‑24 השעות האחרונות, ELLA סחר בין $ 0.00075188 (נמוך) ל $ 0.00083852 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00136588, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00013543.

ביצועים לטווח קצר, ELLA נע ב -0.20% בשעה האחרונה ו -29.09% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

ELLA (ELLA) מידע שוק

שווי שוק $ 804.16K$ 804.16K $ 804.16K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 804.16K$ 804.16K $ 804.16K אספקת מחזור 999.95M 999.95M 999.95M אספקה כוללת 999,952,671.754234 999,952,671.754234 999,952,671.754234

שווי השוק הנוכחי של ELLA הוא $ 804.16K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של ELLA הוא 999.95M, עם היצע כולל של 999952671.754234. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 804.16K.