EIGENCODE (CODE) מידע על מחיר (USD)

EIGENCODE (CODE) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00010554. במהלך 24 השעות האחרונות, CODE נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00010495 לבין שיא של $ 0.00012024, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. CODEהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00111207, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.0000517.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, CODE השתנה ב -1.16% במהלך השעה האחרונה, -12.22% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-3.44% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

EIGENCODE (CODE) מידע שוק

שווי השוק הנוכחי של EIGENCODE הוא $ 105.73K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של CODE הוא 999.97M, עם היצע כולל של 999969334.978756. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 105.73K.