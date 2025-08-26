עוד על CODE

EIGENCODE סֵמֶל

EIGENCODE מחיר (CODE)

לא רשום

1 CODE ל USDמחיר חי:

$0.00010554
$0.00010554$0.00010554
-12.20%1D
USD
EIGENCODE (CODE) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 11:21:41 (UTC+8)

EIGENCODE (CODE) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.00010495
$ 0.00010495$ 0.00010495
24 שעות נמוך
$ 0.00012024
$ 0.00012024$ 0.00012024
גבוה 24 שעות

$ 0.00010495
$ 0.00010495$ 0.00010495

$ 0.00012024
$ 0.00012024$ 0.00012024

$ 0.00111207
$ 0.00111207$ 0.00111207

$ 0.0000517
$ 0.0000517$ 0.0000517

-1.16%

-12.22%

-3.44%

-3.44%

EIGENCODE (CODE) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00010554. במהלך 24 השעות האחרונות, CODE נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00010495 לבין שיא של $ 0.00012024, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. CODEהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00111207, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.0000517.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, CODE השתנה ב -1.16% במהלך השעה האחרונה, -12.22% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-3.44% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

EIGENCODE (CODE) מידע שוק

$ 105.73K
$ 105.73K$ 105.73K

--
----

$ 105.73K
$ 105.73K$ 105.73K

999.97M
999.97M 999.97M

999,969,334.978756
999,969,334.978756 999,969,334.978756

שווי השוק הנוכחי של EIGENCODE הוא $ 105.73K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של CODE הוא 999.97M, עם היצע כולל של 999969334.978756. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 105.73K.

EIGENCODE (CODE) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של EIGENCODEל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלEIGENCODE ל USDהיה . $ -0.0000186895.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלEIGENCODE ל USDהיה $ -0.0000043223.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של EIGENCODEל USDהיה $ -0.00025243859615568147.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-12.22%
30 ימים$ -0.0000186895-17.70%
60 ימים$ -0.0000043223-4.09%
90 ימים$ -0.00025243859615568147-70.51%

מה זהEIGENCODE (CODE)

We guarantee performance beyond the current market standard for CLIs. Having Eigencode written completely in Rust grants it excellent performance optimization. We uniquely differentiate ourselves by having not only multi-model support with the ability for users to insert multiple API keys from their favorite AI providers, but we also offer complete local model support so users can run local models for the tasks that are more data privacy sensitive and use Eigencode offline |We also offer parallel coding with concurrency and threading where you can run multiple models in parallel with each other on various tasks if desired - we have more features as well you can read about on our website, Eigencode has been made with the goal of being the most powerful CLI tool in the world and we intend on upholding that promise Eigencode is also completely free to use and can be installed and run straight away - our meme coin works as a unique product incentive that allows for us to dedicate resources to everything Eigencode should need in the future for ensuring our product remains ahead of the curve.

EIGENCODE (CODE) משאב

נייר לבן
האתר הרשמי

EIGENCODEתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה EIGENCODE (CODE) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות EIGENCODE (CODE) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור EIGENCODE.

בדוק את EIGENCODE תחזית המחיר עכשיו‏!

CODE למטבעות מקומיים

EIGENCODE (CODE) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של EIGENCODE (CODE) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על CODE הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על EIGENCODE (CODE)

כמה שווה EIGENCODE (CODE) היום?
החי CODEהמחיר ב USD הוא 0.00010554 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי CODE ל USD?
המחיר הנוכחי של CODE ל USD הוא $ 0.00010554. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של EIGENCODE?
שווי השוק של CODE הוא $ 105.73K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של CODE?
ההיצע במחזור של CODE הוא 999.97M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של CODE?
‏‏CODE השיג מחיר שיא (ATH) של 0.00111207 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של CODE?
CODE ‏‏רשם מחירATL של 0.0000517 USD.
מהו נפח המסחר של CODE?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור CODE הוא -- USD.
האם CODE יעלה השנה?
CODE ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את CODE תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 11:21:41 (UTC+8)

