EIGENCODE מחיר (CODE)
-1.16%
-12.22%
-3.44%
-3.44%
EIGENCODE (CODE) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00010554. במהלך 24 השעות האחרונות, CODE נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00010495 לבין שיא של $ 0.00012024, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. CODEהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00111207, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.0000517.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, CODE השתנה ב -1.16% במהלך השעה האחרונה, -12.22% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-3.44% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
שווי השוק הנוכחי של EIGENCODE הוא $ 105.73K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של CODE הוא 999.97M, עם היצע כולל של 999969334.978756. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 105.73K.
במהלך היום, השינוי במחיר של EIGENCODEל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלEIGENCODE ל USDהיה . $ -0.0000186895.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלEIGENCODE ל USDהיה $ -0.0000043223.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של EIGENCODEל USDהיה $ -0.00025243859615568147.
|תְקוּפָה
|לשנות (USD)
|לשנות (%)
|הַיוֹם
|$ 0
|-12.22%
|30 ימים
|$ -0.0000186895
|-17.70%
|60 ימים
|$ -0.0000043223
|-4.09%
|90 ימים
|$ -0.00025243859615568147
|-70.51%
We guarantee performance beyond the current market standard for CLIs. Having Eigencode written completely in Rust grants it excellent performance optimization. We uniquely differentiate ourselves by having not only multi-model support with the ability for users to insert multiple API keys from their favorite AI providers, but we also offer complete local model support so users can run local models for the tasks that are more data privacy sensitive and use Eigencode offline |We also offer parallel coding with concurrency and threading where you can run multiple models in parallel with each other on various tasks if desired - we have more features as well you can read about on our website, Eigencode has been made with the goal of being the most powerful CLI tool in the world and we intend on upholding that promise Eigencode is also completely free to use and can be installed and run straight away - our meme coin works as a unique product incentive that allows for us to dedicate resources to everything Eigencode should need in the future for ensuring our product remains ahead of the curve.
