Effective accelerationism (E/ACC) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.03699783$ 0.03699783 $ 0.03699783 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.79% שינוי מחיר (1D) +13.93% שינוי מחיר (7D) +24.28% שינוי מחיר (7D) +24.28%

Effective accelerationism (E/ACC) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, E/ACC נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. E/ACCהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.03699783, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, E/ACC השתנה ב +0.79% במהלך השעה האחרונה, +13.93% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+24.28% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Effective accelerationism (E/ACC) מידע שוק

שווי שוק $ 729.23K$ 729.23K $ 729.23K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 729.23K$ 729.23K $ 729.23K אספקת מחזור 999.91M 999.91M 999.91M אספקה כוללת 999,913,778.263339 999,913,778.263339 999,913,778.263339

שווי השוק הנוכחי של Effective accelerationism הוא $ 729.23K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של E/ACC הוא 999.91M, עם היצע כולל של 999913778.263339. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 729.23K.