EDUM (EDUM) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: 24 שעות נמוך $ 0.190817 גבוה 24 שעות $ 0.195219 שיא כל הזמנים $ 1.19 המחיר הנמוך ביותר $ 0.152688 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.01% שינוי מחיר (1D) -0.84% שינוי מחיר (7D) -1.65%

EDUM (EDUM) המחיר בזמן אמת של הוא $0.191303. במהלך 24 השעות האחרונות, EDUM נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.190817 לבין שיא של $ 0.195219, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. EDUMהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 1.19, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.152688.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, EDUM השתנה ב +0.01% במהלך השעה האחרונה, -0.84% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-1.65% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

EDUM (EDUM) מידע שוק

שווי שוק $ 1.20M נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 95.61M אספקת מחזור 6.29M אספקה כוללת 500,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של EDUM הוא $ 1.20M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של EDUM הוא 6.29M, עם היצע כולל של 500000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 95.61M.