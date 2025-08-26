eBTC (EBTC) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: 24 שעות נמוך $ 109,926 גבוה 24 שעות $ 114,224 שיא כל הזמנים $ 122,939 המחיר הנמוך ביותר $ 51,866 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.21% שינוי מחיר (1D) -2.56% שינוי מחיר (7D) -6.06%

eBTC (EBTC) המחיר בזמן אמת של הוא $110,384. במהלך 24 השעות האחרונות, EBTC נסחר בטווח שבין שפל של $ 109,926 לבין שיא של $ 114,224, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. EBTCהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 122,939, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 51,866.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, EBTC השתנה ב +0.21% במהלך השעה האחרונה, -2.56% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-6.06% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

eBTC (EBTC) מידע שוק

שווי שוק $ 3.49M נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 3.49M אספקת מחזור 31.61 אספקה כוללת 31.61377243229391

שווי השוק הנוכחי של eBTC הוא $ 3.49M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של EBTC הוא 31.61, עם היצע כולל של 31.61377243229391. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 3.49M.