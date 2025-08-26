עוד על EBTC

eBTC סֵמֶל

eBTC מחיר (EBTC)

$110,384
-2.50%1D
eBTC (EBTC) טבלת מחירים חיה
eBTC (EBTC) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 109,926
24 שעות נמוך
$ 114,224
גבוה 24 שעות

$ 109,926
$ 114,224
$ 122,939
$ 51,866
+0.21%

-2.56%

-6.06%

-6.06%

eBTC (EBTC) המחיר בזמן אמת של הוא $110,384. במהלך 24 השעות האחרונות, EBTC נסחר בטווח שבין שפל של $ 109,926 לבין שיא של $ 114,224, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. EBTCהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 122,939, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 51,866.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, EBTC השתנה ב +0.21% במהלך השעה האחרונה, -2.56% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-6.06% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

eBTC (EBTC) מידע שוק

$ 3.49M
--
$ 3.49M
31.61
31.61377243229391
שווי השוק הנוכחי של eBTC הוא $ 3.49M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של EBTC הוא 31.61, עם היצע כולל של 31.61377243229391. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 3.49M.

eBTC (EBTC) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של eBTCל USDהיה $ -2,909.7900705856.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלeBTC ל USDהיה . $ -5,744.1957072000.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלeBTC ל USDהיה $ +3,009.6639136000.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של eBTCל USDהיה $ +1,546.66322335925.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -2,909.7900705856-2.56%
30 ימים$ -5,744.1957072000-5.20%
60 ימים$ +3,009.6639136000+2.73%
90 ימים$ +1,546.66322335925+1.42%

מה זהeBTC (EBTC)

eBTC is a collateralized crypto asset soft pegged to the price of Bitcoin and built on the Ethereum network. It is backed exclusively by Lido's stETH and powered by immutable smart contracts with minimized counterparty reliance. It is designed to be the most decentralized synthetic Bitcoin in DeFi and offers the ability for anyone in the world to borrow BTC at no cost. Built by BadgerDAO

eBTCתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה eBTC (EBTC) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות eBTC (EBTC) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור eBTC.

בדוק את eBTC תחזית המחיר עכשיו‏!

eBTC (EBTC) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של eBTC (EBTC) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על EBTC הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על eBTC (EBTC)

כמה שווה eBTC (EBTC) היום?
החי EBTCהמחיר ב USD הוא 110,384 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי EBTC ל USD?
המחיר הנוכחי של EBTC ל USD הוא $ 110,384. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של eBTC?
שווי השוק של EBTC הוא $ 3.49M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של EBTC?
ההיצע במחזור של EBTC הוא 31.61 USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של EBTC?
‏‏EBTC השיג מחיר שיא (ATH) של 122,939 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של EBTC?
EBTC ‏‏רשם מחירATL של 51,866 USD.
מהו נפח המסחר של EBTC?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור EBTC הוא -- USD.
האם EBTC יעלה השנה?
EBTC ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את EBTC תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
eBTC (EBTC) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

