Dust Protocol סֵמֶל

Dust Protocol מחיר (DUST)

לא רשום

1 DUST ל USDמחיר חי:

-9.40%1D
mexc
USD
Dust Protocol (DUST) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 07:35:41 (UTC+8)

Dust Protocol (DUST) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
24 שעות נמוך
גבוה 24 שעות

-1.63%

-9.40%

+0.13%

+0.13%

Dust Protocol (DUST) המחיר בזמן אמת של הוא $0.03049742. במהלך 24 השעות האחרונות, DUST נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.03049742 לבין שיא של $ 0.03413059, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. DUSTהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 7.58, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, DUST השתנה ב -1.63% במהלך השעה האחרונה, -9.40% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+0.13% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Dust Protocol (DUST) מידע שוק

שווי השוק הנוכחי של Dust Protocol הוא $ 1.02M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של DUST הוא 33.30M, עם היצע כולל של 33297819.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.02M.

Dust Protocol (DUST) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Dust Protocolל USDהיה $ -0.00316657772050593.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלDust Protocol ל USDהיה . $ +0.0021253591.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלDust Protocol ל USDהיה $ +0.0083148165.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Dust Protocolל USDהיה $ -0.009390850488068193.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.00316657772050593-9.40%
30 ימים$ +0.0021253591+6.97%
60 ימים$ +0.0083148165+27.26%
90 ימים$ -0.009390850488068193-23.54%

מה זהDust Protocol (DUST)

DUST is a token issued on the Solana Blockchain, started off with zero supply. DUST can only be minted by burning NFTs or staking a DeGod NFT. DUST will first be used to purchase NFTs in the DeDAO treasury.

Dust Protocol (DUST) משאב

האתר הרשמי

Dust Protocolתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Dust Protocol (DUST) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Dust Protocol (DUST) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Dust Protocol.

בדוק את Dust Protocol תחזית המחיר עכשיו‏!

DUST למטבעות מקומיים

Dust Protocol (DUST) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Dust Protocol (DUST) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על DUST הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Dust Protocol (DUST)

כמה שווה Dust Protocol (DUST) היום?
החי DUSTהמחיר ב USD הוא 0.03049742 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי DUST ל USD?
המחיר הנוכחי של DUST ל USD הוא $ 0.03049742. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Dust Protocol?
שווי השוק של DUST הוא $ 1.02M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של DUST?
ההיצע במחזור של DUST הוא 33.30M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של DUST?
‏‏DUST השיג מחיר שיא (ATH) של 7.58 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של DUST?
DUST ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של DUST?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור DUST הוא -- USD.
האם DUST יעלה השנה?
DUST ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את DUST תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 07:35:41 (UTC+8)

