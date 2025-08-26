Dust Protocol (DUST) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.03049742 $ 0.03049742 $ 0.03049742 24 שעות נמוך $ 0.03413059 $ 0.03413059 $ 0.03413059 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.03049742$ 0.03049742 $ 0.03049742 גבוה 24 שעות $ 0.03413059$ 0.03413059 $ 0.03413059 שיא כל הזמנים $ 7.58$ 7.58 $ 7.58 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -1.63% שינוי מחיר (1D) -9.40% שינוי מחיר (7D) +0.13% שינוי מחיר (7D) +0.13%

Dust Protocol (DUST) המחיר בזמן אמת של הוא $0.03049742. במהלך 24 השעות האחרונות, DUST נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.03049742 לבין שיא של $ 0.03413059, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. DUSTהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 7.58, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, DUST השתנה ב -1.63% במהלך השעה האחרונה, -9.40% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+0.13% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Dust Protocol (DUST) מידע שוק

שווי שוק $ 1.02M$ 1.02M $ 1.02M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 1.02M$ 1.02M $ 1.02M אספקת מחזור 33.30M 33.30M 33.30M אספקה כוללת 33,297,819.0 33,297,819.0 33,297,819.0

שווי השוק הנוכחי של Dust Protocol הוא $ 1.02M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של DUST הוא 33.30M, עם היצע כולל של 33297819.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.02M.