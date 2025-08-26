dTRINITY S (DS) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: 24 שעות נמוך $ 0.298718 גבוה 24 שעות $ 0.330403 שיא כל הזמנים $ 0.616788 המחיר הנמוך ביותר $ 0.247415 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.18% שינוי מחיר (1D) -7.57% שינוי מחיר (7D) -4.58%

dTRINITY S (DS) המחיר בזמן אמת של הוא $0.305367. במהלך 24 השעות האחרונות, DS נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.298718 לבין שיא של $ 0.330403, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. DSהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.616788, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.247415.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, DS השתנה ב +0.18% במהלך השעה האחרונה, -7.57% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-4.58% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

dTRINITY S (DS) מידע שוק

שווי שוק $ 31.33K נפח (24 שעות) ---- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 31.33K אספקת מחזור 101.58K אספקה כוללת 101,575.0269217401

שווי השוק הנוכחי של dTRINITY S הוא $ 31.33K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של DS הוא 101.58K, עם היצע כולל של 101575.0269217401. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 31.33K.