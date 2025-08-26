Drone (DRONE) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.00108074$ 0.00108074 $ 0.00108074 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -- שינוי מחיר (1D) -- שינוי מחיר (7D) +7.71% שינוי מחיר (7D) +7.71%

Drone (DRONE) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, DRONE נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. DRONEהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00108074, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, DRONE השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -- במהלך 24 השעות האחרונות, ו+7.71% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Drone (DRONE) מידע שוק

שווי שוק $ 37.31K$ 37.31K $ 37.31K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 37.31K$ 37.31K $ 37.31K אספקת מחזור 885.00M 885.00M 885.00M אספקה כוללת 885,000,000.0 885,000,000.0 885,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Drone הוא $ 37.31K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של DRONE הוא 885.00M, עם היצע כולל של 885000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 37.31K.