Dragonchain (DRGN) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.02332535 $ 0.02332535 $ 0.02332535 24 שעות נמוך $ 0.02514372 $ 0.02514372 $ 0.02514372 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.02332535$ 0.02332535 $ 0.02332535 גבוה 24 שעות $ 0.02514372$ 0.02514372 $ 0.02514372 שיא כל הזמנים $ 5.46$ 5.46 $ 5.46 המחיר הנמוך ביותר $ 0.00515106$ 0.00515106 $ 0.00515106 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.90% שינוי מחיר (1D) -3.04% שינוי מחיר (7D) -12.81% שינוי מחיר (7D) -12.81%

Dragonchain (DRGN) המחיר בזמן אמת של הוא $0.02397843. במהלך 24 השעות האחרונות, DRGN נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.02332535 לבין שיא של $ 0.02514372, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. DRGNהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 5.46, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00515106.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, DRGN השתנה ב -0.90% במהלך השעה האחרונה, -3.04% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-12.81% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Dragonchain (DRGN) מידע שוק

שווי שוק $ 8.84M$ 8.84M $ 8.84M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 10.39M$ 10.39M $ 10.39M אספקת מחזור 368.54M 368.54M 368.54M אספקה כוללת 433,494,437.0 433,494,437.0 433,494,437.0

שווי השוק הנוכחי של Dragonchain הוא $ 8.84M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של DRGN הוא 368.54M, עם היצע כולל של 433494437.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 10.39M.