Donkey King (DOKY) מידע על מחיר (USD)

Donkey King (DOKY) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, DOKY נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. DOKYהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, DOKY השתנה ב +0.64% במהלך השעה האחרונה, -2.02% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+4.04% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Donkey King (DOKY) מידע שוק

שווי השוק הנוכחי של Donkey King הוא $ 30.77K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של DOKY הוא 8.67B, עם היצע כולל של 8674561969.48. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 30.77K.