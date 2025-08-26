DOM (DOM) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.00007988 $ 0.00007988 $ 0.00007988 24 שעות נמוך $ 0.00011737 $ 0.00011737 $ 0.00011737 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.00007988$ 0.00007988 $ 0.00007988 גבוה 24 שעות $ 0.00011737$ 0.00011737 $ 0.00011737 שיא כל הזמנים $ 0.00183158$ 0.00183158 $ 0.00183158 המחיר הנמוך ביותר $ 0.00006462$ 0.00006462 $ 0.00006462 שינוי מחיר (שעה אחת) -1.12% שינוי מחיר (1D) -28.06% שינוי מחיר (7D) -24.66% שינוי מחיר (7D) -24.66%

DOM (DOM) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00008443. במהלך 24 השעות האחרונות, DOM נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00007988 לבין שיא של $ 0.00011737, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. DOMהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00183158, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00006462.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, DOM השתנה ב -1.12% במהלך השעה האחרונה, -28.06% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-24.66% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

DOM (DOM) מידע שוק

שווי שוק $ 84.43K$ 84.43K $ 84.43K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 84.43K$ 84.43K $ 84.43K אספקת מחזור 1.00B 1.00B 1.00B אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של DOM הוא $ 84.43K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של DOM הוא 1.00B, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 84.43K.