DogeCube (DOGECUBE) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: 24 שעות נמוך $ 0.00000719 גבוה 24 שעות $ 0.0000074 שיא כל הזמנים $ 0.00033667 המחיר הנמוך ביותר $ 0.0000054 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.00% שינוי מחיר (1D) +1.51% שינוי מחיר (7D) +2.79%

DogeCube (DOGECUBE) המחיר בזמן אמת של הוא $0.0000073. במהלך 24 השעות האחרונות, DOGECUBE נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00000719 לבין שיא של $ 0.0000074, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. DOGECUBEהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00033667, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.0000054.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, DOGECUBE השתנה ב -0.00% במהלך השעה האחרונה, +1.51% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+2.79% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

DogeCube (DOGECUBE) מידע שוק

שווי שוק $ 0.00 נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 57.60K אספקת מחזור 0.00 אספקה כוללת 8,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של DogeCube הוא $ 0.00, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של DOGECUBE הוא 0.00, עם היצע כולל של 8000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 57.60K.