DND (DND) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0$ 0 $ 0 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) +2.81% שינוי מחיר (1D) -3.26% שינוי מחיר (7D) -4.35% שינוי מחיר (7D) -4.35%

DND (DND) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, DND נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. DNDהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, DND השתנה ב +2.81% במהלך השעה האחרונה, -3.26% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-4.35% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

DND (DND) מידע שוק

שווי שוק $ 79.55K$ 79.55K $ 79.55K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 79.55K$ 79.55K $ 79.55K אספקת מחזור 999.35M 999.35M 999.35M אספקה כוללת 999,349,754.095086 999,349,754.095086 999,349,754.095086

שווי השוק הנוכחי של DND הוא $ 79.55K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של DND הוא 999.35M, עם היצע כולל של 999349754.095086. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 79.55K.