DinoLFG מחיר היום

מחיר DinoLFG (DINO) בזמן אמת היום הוא $ 0.00056664, עם שינוי של 17.68% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ DINO ל USD הוא $ 0.00056664 לכל DINO.

DinoLFG כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 177,710, עם היצע במחזור של 312.95M DINO. ב‑24 השעות האחרונות, DINO סחר בין $ 0.00055549 (נמוך) ל $ 0.00069124 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.162465, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00054931.

ביצועים לטווח קצר, DINO נע ב +0.09% בשעה האחרונה ו -13.19% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

DinoLFG (DINO) מידע שוק

שווי שוק $ 177.71K$ 177.71K $ 177.71K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 189.29K$ 189.29K $ 189.29K אספקת מחזור 312.95M 312.95M 312.95M אספקה כוללת 333,333,333.0 333,333,333.0 333,333,333.0

שווי השוק הנוכחי של DinoLFG הוא $ 177.71K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של DINO הוא 312.95M, עם היצע כולל של 333333333.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 189.29K.