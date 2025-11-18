Dialectic ETH Vault מחיר היום

מחיר Dialectic ETH Vault (DETH) בזמן אמת היום הוא $ 3,035.35, עם שינוי של 5.27% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ DETH ל USD הוא $ 3,035.35 לכל DETH.

Dialectic ETH Vault כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 33,345,890, עם היצע במחזור של 11.01K DETH. ב‑24 השעות האחרונות, DETH סחר בין $ 2,970.7 (נמוך) ל $ 3,227.59 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 4,757.52, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 2,970.7.

ביצועים לטווח קצר, DETH נע ב +0.85% בשעה האחרונה ו -14.84% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Dialectic ETH Vault (DETH) מידע שוק

שווי שוק $ 33.35M$ 33.35M $ 33.35M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 33.35M$ 33.35M $ 33.35M אספקת מחזור 11.01K 11.01K 11.01K אספקה כוללת 11,009.89603407614 11,009.89603407614 11,009.89603407614

