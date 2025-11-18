Dialectic BTC Vault מחיר היום

מחיר Dialectic BTC Vault (DBIT) בזמן אמת היום הוא $ 90,294, עם שינוי של 5.00% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ DBIT ל USD הוא $ 90,294 לכל DBIT.

Dialectic BTC Vault כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 11,475,333, עם היצע במחזור של 127.09 DBIT. ב‑24 השעות האחרונות, DBIT סחר בין $ 89,097 (נמוך) ל $ 96,425 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 126,288, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 89,097.

ביצועים לטווח קצר, DBIT נע ב +0.78% בשעה האחרונה ו -14.03% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Dialectic BTC Vault (DBIT) מידע שוק

שווי שוק $ 11.48M$ 11.48M $ 11.48M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 11.48M$ 11.48M $ 11.48M אספקת מחזור 127.09 127.09 127.09 אספקה כוללת 127.090768168519 127.090768168519 127.090768168519

שווי השוק הנוכחי של Dialectic BTC Vault הוא $ 11.48M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של DBIT הוא 127.09, עם היצע כולל של 127.090768168519. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 11.48M.