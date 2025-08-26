DIA (DIA) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.651401 $ 0.651401 $ 0.651401 24 שעות נמוך $ 0.841257 $ 0.841257 $ 0.841257 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.651401$ 0.651401 $ 0.651401 גבוה 24 שעות $ 0.841257$ 0.841257 $ 0.841257 שיא כל הזמנים $ 5.73$ 5.73 $ 5.73 המחיר הנמוך ביותר $ 0.208951$ 0.208951 $ 0.208951 שינוי מחיר (שעה אחת) -1.63% שינוי מחיר (1D) +5.45% שינוי מחיר (7D) +1.43% שינוי מחיר (7D) +1.43%

DIA (DIA) המחיר בזמן אמת של הוא $0.726552. במהלך 24 השעות האחרונות, DIA נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.651401 לבין שיא של $ 0.841257, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. DIAהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 5.73, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.208951.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, DIA השתנה ב -1.63% במהלך השעה האחרונה, +5.45% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+1.43% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

DIA (DIA) מידע שוק

שווי שוק $ 86.83M$ 86.83M $ 86.83M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 122.49M$ 122.49M $ 122.49M אספקת מחזור 119.68M 119.68M 119.68M אספקה כוללת 168,817,248.0 168,817,248.0 168,817,248.0

שווי השוק הנוכחי של DIA הוא $ 86.83M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של DIA הוא 119.68M, עם היצע כולל של 168817248.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 122.49M.