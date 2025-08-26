dFund (DFND) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0
24 שעות נמוך $ 0
גבוה 24 שעות $ 0
שיא כל הזמנים $ 0.061523
המחיר הנמוך ביותר $ 0
שינוי מחיר (שעה אחת) +0.06%
שינוי מחיר (1D) -2.37%
שינוי מחיר (7D) -19.46%

dFund (DFND) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, DFND נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. DFNDהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.061523, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, DFND השתנה ב +0.06% במהלך השעה האחרונה, -2.37% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-19.46% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

dFund (DFND) מידע שוק

שווי שוק $ 98.48K
נפח (24 שעות) --
שווי שוק מדולל לחלוטין $ 296.22K
אספקת מחזור 332.45M
אספקה כוללת 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של dFund הוא $ 98.48K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של DFND הוא 332.45M, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 296.22K.