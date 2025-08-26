עוד על DFND

dFund סֵמֶל

dFund מחיר (DFND)

לא רשום

1 DFND ל USDמחיר חי:

$0.00029632
$0.00029632$0.00029632
-2.30%1D
mexc
USD
dFund (DFND) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 12:40:32 (UTC+8)

dFund (DFND) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.061523
$ 0.061523$ 0.061523

$ 0
$ 0$ 0

+0.06%

-2.37%

-19.46%

-19.46%

dFund (DFND) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, DFND נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. DFNDהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.061523, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, DFND השתנה ב +0.06% במהלך השעה האחרונה, -2.37% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-19.46% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

dFund (DFND) מידע שוק

$ 98.48K
$ 98.48K$ 98.48K

--
----

$ 296.22K
$ 296.22K$ 296.22K

332.45M
332.45M 332.45M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של dFund הוא $ 98.48K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של DFND הוא 332.45M, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 296.22K.

dFund (DFND) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של dFundל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלdFund ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלdFund ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של dFundל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-2.37%
30 ימים$ 0-12.43%
60 ימים$ 0+8.51%
90 ימים$ 0--

מה זהdFund (DFND)

dFund is a project that aims to build an all-encompassing platform combining advanced DeFi smart-contract-powered features including decentralized hedge funds, direct p2p lending, credit scores, DAO governance and a secondary marketplace for synthetic assets into one easy to use platform. Every user on the platform will be able to start their own decentralized hedge fund, or invest in one, and decentralized hedge funds on the platform will be ranked by their performance (roi), so people can make informed decisions. The founder of the decentralized hedge fund can only swap / trade with user funds, while withdrawals and payouts are automated by smart contracts, therefore eliminating the possibility of scam or pyramid schemes. The platform will also enable users to participate in direct p2p lending, where every user sets the loan amount, interest rate, loan duration, and collateral requirement, which can be even under or over 100% allowing for under and over collateralized loans. Every borrower on the platform will have a credit rating, and lenders can set the minimum credit rating required to take the loan, and even set different collateral requirements and interest rates for users with different credit ratings. If someone never got liquidated on their loan aka never defaulted and always paid back the loan amount + interest on time, they will have a very high credit rating, while users who get liquidated / default many times will see their credit rating slip down. Credit rating can be improved or worsened over time. The platform will also have a secondary marketplace for synthetic assets where users can buy and sell the loans, therefore allowing lenders to exit their positions and delegate the risk and waiting time to other users. So for example, if a user is lending a loan with a 10% interest rate, but they need money / liquidity urgently or they simply don’t want to wait until the end of the loan duration, they can instead decide to sell their loan, and maybe someone will buy it for 4% instantly, which would mean a 6% profit for them after they receive the original 10% interest at the end of the loan’s duration, which is beneficial for both a buyer and the seller. For the seller (the original lender), they don’t have to wait and they are getting a smaller profit with no risk, and for the buyer of the loan, they are receiving a higher profit for waiting until the end of the loan’s duration. This is in many ways similar to real life bond market.

dFund (DFND) משאב

dFundתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה dFund (DFND) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות dFund (DFND) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור dFund.

בדוק את dFund תחזית המחיר עכשיו‏!

DFND למטבעות מקומיים

dFund (DFND) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של dFund (DFND) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על DFND הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על dFund (DFND)

כמה שווה dFund (DFND) היום?
החי DFNDהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי DFND ל USD?
המחיר הנוכחי של DFND ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של dFund?
שווי השוק של DFND הוא $ 98.48K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של DFND?
ההיצע במחזור של DFND הוא 332.45M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של DFND?
‏‏DFND השיג מחיר שיא (ATH) של 0.061523 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של DFND?
DFND ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של DFND?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור DFND הוא -- USD.
האם DFND יעלה השנה?
DFND ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את DFND תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 12:40:32 (UTC+8)

