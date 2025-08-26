dForce USD (USX) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.986022 $ 0.986022 $ 0.986022 24 שעות נמוך $ 0.989545 $ 0.989545 $ 0.989545 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.986022$ 0.986022 $ 0.986022 גבוה 24 שעות $ 0.989545$ 0.989545 $ 0.989545 שיא כל הזמנים $ 2.71$ 2.71 $ 2.71 המחיר הנמוך ביותר $ 0.331253$ 0.331253 $ 0.331253 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.10% שינוי מחיר (1D) -0.06% שינוי מחיר (7D) -0.40% שינוי מחיר (7D) -0.40%

dForce USD (USX) המחיר בזמן אמת של הוא $0.986521. במהלך 24 השעות האחרונות, USX נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.986022 לבין שיא של $ 0.989545, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. USXהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 2.71, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.331253.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, USX השתנה ב -0.10% במהלך השעה האחרונה, -0.06% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-0.40% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

dForce USD (USX) מידע שוק

שווי שוק $ 15.26M$ 15.26M $ 15.26M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 132.91M$ 132.91M $ 132.91M אספקת מחזור 15.45M 15.45M 15.45M אספקה כוללת 134,571,773.1095259 134,571,773.1095259 134,571,773.1095259

שווי השוק הנוכחי של dForce USD הוא $ 15.26M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של USX הוא 15.45M, עם היצע כולל של 134571773.1095259. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 132.91M.