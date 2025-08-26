עוד על USX

dForce USD סֵמֶל

dForce USD מחיר (USX)

לא רשום

1 USX ל USDמחיר חי:

$0.987636
$0.987636$0.987636
0.00%1D
mexc
USD
dForce USD (USX) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 05:09:49 (UTC+8)

dForce USD (USX) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.986022
$ 0.986022$ 0.986022
24 שעות נמוך
$ 0.989545
$ 0.989545$ 0.989545
גבוה 24 שעות

$ 0.986022
$ 0.986022$ 0.986022

$ 0.989545
$ 0.989545$ 0.989545

$ 2.71
$ 2.71$ 2.71

$ 0.331253
$ 0.331253$ 0.331253

-0.10%

-0.06%

-0.40%

-0.40%

dForce USD (USX) המחיר בזמן אמת של הוא $0.986521. במהלך 24 השעות האחרונות, USX נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.986022 לבין שיא של $ 0.989545, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. USXהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 2.71, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.331253.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, USX השתנה ב -0.10% במהלך השעה האחרונה, -0.06% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-0.40% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

dForce USD (USX) מידע שוק

$ 15.26M
$ 15.26M$ 15.26M

--
----

$ 132.91M
$ 132.91M$ 132.91M

15.45M
15.45M 15.45M

134,571,773.1095259
134,571,773.1095259 134,571,773.1095259

שווי השוק הנוכחי של dForce USD הוא $ 15.26M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של USX הוא 15.45M, עם היצע כולל של 134571773.1095259. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 132.91M.

dForce USD (USX) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של dForce USDל USDהיה $ -0.0006678050006909.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלdForce USD ל USDהיה . $ -0.0055322124.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלdForce USD ל USDהיה $ -0.0089998337.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של dForce USDל USDהיה $ -0.0097924063169946.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.0006678050006909-0.06%
30 ימים$ -0.0055322124-0.56%
60 ימים$ -0.0089998337-0.91%
90 ימים$ -0.0097924063169946-0.98%

מה זהdForce USD (USX)

Synthetic Stablecoin

dForce USD (USX) משאב

האתר הרשמי

dForce USDתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה dForce USD (USX) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות dForce USD (USX) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור dForce USD.

בדוק את dForce USD תחזית המחיר עכשיו‏!

USX למטבעות מקומיים

dForce USD (USX) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של dForce USD (USX) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על USX הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על dForce USD (USX)

כמה שווה dForce USD (USX) היום?
החי USXהמחיר ב USD הוא 0.986521 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי USX ל USD?
המחיר הנוכחי של USX ל USD הוא $ 0.986521. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של dForce USD?
שווי השוק של USX הוא $ 15.26M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של USX?
ההיצע במחזור של USX הוא 15.45M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של USX?
‏‏USX השיג מחיר שיא (ATH) של 2.71 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של USX?
USX ‏‏רשם מחירATL של 0.331253 USD.
מהו נפח המסחר של USX?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור USX הוא -- USD.
האם USX יעלה השנה?
USX ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את USX תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 05:09:49 (UTC+8)

