DexNet (DEXNET) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.03401991 $ 0.03401991 $ 0.03401991 24 שעות נמוך $ 0.03549739 $ 0.03549739 $ 0.03549739 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.03401991$ 0.03401991 $ 0.03401991 גבוה 24 שעות $ 0.03549739$ 0.03549739 $ 0.03549739 שיא כל הזמנים $ 0.081607$ 0.081607 $ 0.081607 המחיר הנמוך ביותר $ 0.02506627$ 0.02506627 $ 0.02506627 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.55% שינוי מחיר (1D) +1.10% שינוי מחיר (7D) +1.37% שינוי מחיר (7D) +1.37%

DexNet (DEXNET) המחיר בזמן אמת של הוא $0.03498583. במהלך 24 השעות האחרונות, DEXNET נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.03401991 לבין שיא של $ 0.03549739, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. DEXNETהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.081607, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.02506627.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, DEXNET השתנה ב -0.55% במהלך השעה האחרונה, +1.10% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+1.37% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

DexNet (DEXNET) מידע שוק

שווי שוק $ 14.00M$ 14.00M $ 14.00M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 105.02M$ 105.02M $ 105.02M אספקת מחזור 400.08M 400.08M 400.08M אספקה כוללת 3,000,000,000.0 3,000,000,000.0 3,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של DexNet הוא $ 14.00M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של DEXNET הוא 400.08M, עם היצע כולל של 3000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 105.02M.