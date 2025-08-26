DexGame (DXGM) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.04727275$ 0.04727275 $ 0.04727275 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.00% שינוי מחיר (1D) +0.58% שינוי מחיר (7D) +0.71% שינוי מחיר (7D) +0.71%

DexGame (DXGM) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, DXGM נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. DXGMהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.04727275, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, DXGM השתנה ב +0.00% במהלך השעה האחרונה, +0.58% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+0.71% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

DexGame (DXGM) מידע שוק

שווי שוק $ 75.72K$ 75.72K $ 75.72K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 78.92K$ 78.92K $ 78.92K אספקת מחזור 959.44M 959.44M 959.44M אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של DexGame הוא $ 75.72K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של DXGM הוא 959.44M, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 78.92K.