DEW מחיר היום

מחיר DEW (DEW) בזמן אמת היום הוא $ 0.00053221, עם שינוי של 4.86% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ DEW ל USD הוא $ 0.00053221 לכל DEW.

DEW כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 478,985, עם היצע במחזור של 899.98M DEW. ב‑24 השעות האחרונות, DEW סחר בין $ 0.00052235 (נמוך) ל $ 0.00057256 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00922376, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00006117.

ביצועים לטווח קצר, DEW נע ב +0.54% בשעה האחרונה ו -21.73% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

DEW (DEW) מידע שוק

שווי שוק $ 478.99K$ 478.99K $ 478.99K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 532.22K$ 532.22K $ 532.22K אספקת מחזור 899.98M 899.98M 899.98M אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של DEW הוא $ 478.99K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של DEW הוא 899.98M, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 532.22K.