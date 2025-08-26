DePlan (DPLN) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.00914757 $ 0.00914757 $ 0.00914757 24 שעות נמוך $ 0.0103497 $ 0.0103497 $ 0.0103497 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.00914757$ 0.00914757 $ 0.00914757 גבוה 24 שעות $ 0.0103497$ 0.0103497 $ 0.0103497 שיא כל הזמנים $ 2.13$ 2.13 $ 2.13 המחיר הנמוך ביותר $ 0.00874859$ 0.00874859 $ 0.00874859 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.32% שינוי מחיר (1D) -10.95% שינוי מחיר (7D) -4.26% שינוי מחיר (7D) -4.26%

DePlan (DPLN) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00921539. במהלך 24 השעות האחרונות, DPLN נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00914757 לבין שיא של $ 0.0103497, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. DPLNהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 2.13, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00874859.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, DPLN השתנה ב +0.32% במהלך השעה האחרונה, -10.95% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-4.26% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

DePlan (DPLN) מידע שוק

שווי שוק $ 51.38K$ 51.38K $ 51.38K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 921.53K$ 921.53K $ 921.53K אספקת מחזור 5.58M 5.58M 5.58M אספקה כוללת 99,999,306.677467 99,999,306.677467 99,999,306.677467

שווי השוק הנוכחי של DePlan הוא $ 51.38K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של DPLN הוא 5.58M, עם היצע כולל של 99999306.677467. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 921.53K.