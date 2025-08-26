DePay (DEPAY) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.202492 $ 0.202492 $ 0.202492 24 שעות נמוך $ 0.349422 $ 0.349422 $ 0.349422 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.202492$ 0.202492 $ 0.202492 גבוה 24 שעות $ 0.349422$ 0.349422 $ 0.349422 שיא כל הזמנים $ 7.78$ 7.78 $ 7.78 המחיר הנמוך ביותר $ 0.083012$ 0.083012 $ 0.083012 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.06% שינוי מחיר (1D) -6.09% שינוי מחיר (7D) -0.59% שינוי מחיר (7D) -0.59%

DePay (DEPAY) המחיר בזמן אמת של הוא $0.203052. במהלך 24 השעות האחרונות, DEPAY נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.202492 לבין שיא של $ 0.349422, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. DEPAYהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 7.78, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.083012.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, DEPAY השתנה ב +0.06% במהלך השעה האחרונה, -6.09% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-0.59% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

DePay (DEPAY) מידע שוק

שווי שוק $ 1.35M$ 1.35M $ 1.35M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 11.58M$ 11.58M $ 11.58M אספקת מחזור 6.66M 6.66M 6.66M אספקה כוללת 57,028,332.0 57,028,332.0 57,028,332.0

שווי השוק הנוכחי של DePay הוא $ 1.35M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של DEPAY הוא 6.66M, עם היצע כולל של 57028332.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 11.58M.