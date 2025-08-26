DePay מחיר (DEPAY)
DePay (DEPAY) המחיר בזמן אמת של הוא $0.203052. במהלך 24 השעות האחרונות, DEPAY נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.202492 לבין שיא של $ 0.349422, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. DEPAYהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 7.78, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.083012.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, DEPAY השתנה ב +0.06% במהלך השעה האחרונה, -6.09% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-0.59% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
שווי השוק הנוכחי של DePay הוא $ 1.35M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של DEPAY הוא 6.66M, עם היצע כולל של 57028332.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 11.58M.
במהלך היום, השינוי במחיר של DePayל USDהיה $ -0.0131741973845695.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלDePay ל USDהיה . $ +0.0184274969.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלDePay ל USDהיה $ -0.0668748919.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של DePayל USDהיה $ -0.1246056604522191.
DePay pioneers Web3 Payments with the power of DeFi. Driving mass adoption of blockchain based payments, DePay merges the core ideas of decentralization and interoperability with state-of-the-art Web3 technologies. The first truly decentralized multichain payment protocol built on DeFi. ETHOnline finalist, made in Switzerland (Crypto Valley). DePay tools include: - Payments: Accept Cryptocurrencies - Sales: Sell your Token - Donations: Receive Crypto support - Subscriptions: Recurring payments - Swap: Best price swap - Payroll: Payroll streams - Wallet: Payments & DeFi - Credit: Streams as collateral - DePay PRO: Analytics & Insights The DePay difference - Chain Agnostic (Multichain) DePay is extensible around any blockchain, ensuring a competitive cross-chain future. - Permissionless No one can be technically excluded from using DePay and no registration is required. - Trustless Every intermediate step is replaced by smart contracts which are connected to decentralized liquidity pools. - Easy to use Our ambition was to create an even easier user experience than you're used to from shopping in current non-crypto e-commerce stores. - Open Source The DePay protocol will always remain open source. - Multinetwork DePay automatically detects & switches the network if required.
