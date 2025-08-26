degenping (DEGENPING) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 1.83 $ 1.83 $ 1.83 24 שעות נמוך $ 1.86 $ 1.86 $ 1.86 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 1.83$ 1.83 $ 1.83 גבוה 24 שעות $ 1.86$ 1.86 $ 1.86 שיא כל הזמנים $ 10.09$ 10.09 $ 10.09 המחיר הנמוך ביותר $ 0.928427$ 0.928427 $ 0.928427 שינוי מחיר (שעה אחת) -- שינוי מחיר (1D) -1.50% שינוי מחיר (7D) -32.81% שינוי מחיר (7D) -32.81%

degenping (DEGENPING) המחיר בזמן אמת של הוא $1.83. במהלך 24 השעות האחרונות, DEGENPING נסחר בטווח שבין שפל של $ 1.83 לבין שיא של $ 1.86, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. DEGENPINGהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 10.09, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.928427.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, DEGENPING השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -1.50% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-32.81% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

degenping (DEGENPING) מידע שוק

שווי שוק $ 181.66K$ 181.66K $ 181.66K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 181.66K$ 181.66K $ 181.66K אספקת מחזור 99.33K 99.33K 99.33K אספקה כוללת 99,332.909937 99,332.909937 99,332.909937

שווי השוק הנוכחי של degenping הוא $ 181.66K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של DEGENPING הוא 99.33K, עם היצע כולל של 99332.909937. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 181.66K.