DeFiner (FIN) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 2.97$ 2.97 $ 2.97 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.00% שינוי מחיר (1D) +0.03% שינוי מחיר (7D) -0.02% שינוי מחיר (7D) -0.02%

DeFiner (FIN) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, FIN נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. FINהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 2.97, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, FIN השתנה ב -0.00% במהלך השעה האחרונה, +0.03% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-0.02% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

DeFiner (FIN) מידע שוק

שווי שוק $ 8.44K$ 8.44K $ 8.44K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 9.58K$ 9.58K $ 9.58K אספקת מחזור 148.12M 148.12M 148.12M אספקה כוללת 168,000,000.0 168,000,000.0 168,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של DeFiner הוא $ 8.44K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של FIN הוא 148.12M, עם היצע כולל של 168000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 9.58K.