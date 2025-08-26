DecentraWeb (DWEB) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.00661337 $ 0.00661337 $ 0.00661337 24 שעות נמוך $ 0.00758989 $ 0.00758989 $ 0.00758989 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.00661337$ 0.00661337 $ 0.00661337 גבוה 24 שעות $ 0.00758989$ 0.00758989 $ 0.00758989 שיא כל הזמנים $ 3.56$ 3.56 $ 3.56 המחיר הנמוך ביותר $ 0.0052926$ 0.0052926 $ 0.0052926 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.45% שינוי מחיר (1D) -11.32% שינוי מחיר (7D) -8.27% שינוי מחיר (7D) -8.27%

DecentraWeb (DWEB) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00670441. במהלך 24 השעות האחרונות, DWEB נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00661337 לבין שיא של $ 0.00758989, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. DWEBהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 3.56, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.0052926.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, DWEB השתנה ב +0.45% במהלך השעה האחרונה, -11.32% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-8.27% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

DecentraWeb (DWEB) מידע שוק

שווי שוק $ 337.72K$ 337.72K $ 337.72K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 667.98K$ 667.98K $ 667.98K אספקת מחזור 50.37M 50.37M 50.37M אספקה כוללת 99,633,346.70553544 99,633,346.70553544 99,633,346.70553544

שווי השוק הנוכחי של DecentraWeb הוא $ 337.72K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של DWEB הוא 50.37M, עם היצע כולל של 99633346.70553544. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 667.98K.