DeBox (BOX) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.00902617 $ 0.00902617 $ 0.00902617 24 שעות נמוך $ 0.00949244 $ 0.00949244 $ 0.00949244 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.00902617$ 0.00902617 $ 0.00902617 גבוה 24 שעות $ 0.00949244$ 0.00949244 $ 0.00949244 שיא כל הזמנים $ 0.122695$ 0.122695 $ 0.122695 המחיר הנמוך ביותר $ 0.0037117$ 0.0037117 $ 0.0037117 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.39% שינוי מחיר (1D) -4.43% שינוי מחיר (7D) +1.93% שינוי מחיר (7D) +1.93%

DeBox (BOX) המחיר בזמן אמת של הוא $0.0090715. במהלך 24 השעות האחרונות, BOX נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00902617 לבין שיא של $ 0.00949244, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. BOXהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.122695, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.0037117.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, BOX השתנה ב -0.39% במהלך השעה האחרונה, -4.43% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+1.93% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

DeBox (BOX) מידע שוק

שווי שוק $ 3.05M$ 3.05M $ 3.05M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 9.07M$ 9.07M $ 9.07M אספקת מחזור 336.20M 336.20M 336.20M אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של DeBox הוא $ 3.05M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של BOX הוא 336.20M, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 9.07M.