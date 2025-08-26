עוד על DAN

DAN מידע על מחיר

DAN מסמך לבן

DAN אתר רשמי

DAN טוקניומיקה

DAN תחזית מחיר

להרוויח

איירדרופ+

חדשות

בלוג

ללמוד

Dastra Network סֵמֶל

Dastra Network מחיר (DAN)

לא רשום

1 DAN ל USDמחיר חי:

$0.00782597
$0.00782597$0.00782597
0.00%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
Dastra Network (DAN) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 07:31:45 (UTC+8)

Dastra Network (DAN) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.00782597
$ 0.00782597$ 0.00782597
24 שעות נמוך
$ 0.00782597
$ 0.00782597$ 0.00782597
גבוה 24 שעות

$ 0.00782597
$ 0.00782597$ 0.00782597

$ 0.00782597
$ 0.00782597$ 0.00782597

$ 0.02999587
$ 0.02999587$ 0.02999587

$ 0
$ 0$ 0

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

Dastra Network (DAN) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00782597. במהלך 24 השעות האחרונות, DAN נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00782597 לבין שיא של $ 0.00782597, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. DANהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.02999587, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, DAN השתנה ב 0.00% במהלך השעה האחרונה, 0.00% במהלך 24 השעות האחרונות, ו0.00% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Dastra Network (DAN) מידע שוק

$ 986.41K
$ 986.41K$ 986.41K

--
----

$ 4.07M
$ 4.07M$ 4.07M

126.04M
126.04M 126.04M

520,000,000.0
520,000,000.0 520,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Dastra Network הוא $ 986.41K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של DAN הוא 126.04M, עם היצע כולל של 520000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 4.07M.

Dastra Network (DAN) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Dastra Networkל USDהיה $ 0.0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלDastra Network ל USDהיה . $ 0.0000000000.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלDastra Network ל USDהיה $ 0.0000000000.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Dastra Networkל USDהיה $ -0.000000001865467757.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0.00.00%
30 ימים$ 0.00000000000.00%
60 ימים$ 0.00000000000.00%
90 ימים$ -0.000000001865467757-0.00%

מה זהDastra Network (DAN)

Dastra.Network, a cutting-edge WEB 3 ecosystem. Our mission is to provide IT startups and high-tech companies with a comprehensive range of services for the development and implementation of innovative WEB 3 products and solutions. At Dastra.Network, we transform the complex world of blockchain into an understandable and accessible infrastructure, encompassing key tools for successful operation in the WEB 3 era: * Creation of tokens and NFTs in the most demanded blockchain networks. * Project placement on our launchpad for effective fundraising. * DAO organization for decentralized management and community-driven key decision making. * Conducting AirDrops to expand your audience and increase loyalty. * Organizing staking to enhance the long-term attractiveness of your tokens. We are committed to making WEB 3 solutions not only technologically advanced but also intuitive and accessible to everyone. Our approach combines innovation with practicality, eliminating technical barriers and opening new opportunities for your business.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

Dastra Network (DAN) משאב

נייר לבן
האתר הרשמי

Dastra Networkתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Dastra Network (DAN) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Dastra Network (DAN) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Dastra Network.

בדוק את Dastra Network תחזית המחיר עכשיו‏!

DAN למטבעות מקומיים

Dastra Network (DAN) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Dastra Network (DAN) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על DAN הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Dastra Network (DAN)

כמה שווה Dastra Network (DAN) היום?
החי DANהמחיר ב USD הוא 0.00782597 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי DAN ל USD?
המחיר הנוכחי של DAN ל USD הוא $ 0.00782597. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Dastra Network?
שווי השוק של DAN הוא $ 986.41K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של DAN?
ההיצע במחזור של DAN הוא 126.04M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של DAN?
‏‏DAN השיג מחיר שיא (ATH) של 0.02999587 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של DAN?
DAN ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של DAN?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור DAN הוא -- USD.
האם DAN יעלה השנה?
DAN ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את DAN תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 07:31:45 (UTC+8)

Dastra Network (DAN) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.