Dastra Network (DAN) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.00782597 24 שעות נמוך $ 0.00782597 גבוה 24 שעות $ 0.00782597 שיא כל הזמנים $ 0.02999587 המחיר הנמוך ביותר $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) 0.00% שינוי מחיר (1D) 0.00% שינוי מחיר (7D) 0.00%

Dastra Network (DAN) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00782597. במהלך 24 השעות האחרונות, DAN נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00782597 לבין שיא של $ 0.00782597, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. DANהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.02999587, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, DAN השתנה ב 0.00% במהלך השעה האחרונה, 0.00% במהלך 24 השעות האחרונות, ו0.00% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Dastra Network (DAN) מידע שוק

שווי שוק $ 986.41K נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 4.07M אספקת מחזור 126.04M אספקה כוללת 520,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Dastra Network הוא $ 986.41K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של DAN הוא 126.04M, עם היצע כולל של 520000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 4.07M.