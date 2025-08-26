Dastra Network מחיר (DAN)
Dastra Network (DAN) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00782597. במהלך 24 השעות האחרונות, DAN נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00782597 לבין שיא של $ 0.00782597, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. DANהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.02999587, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, DAN השתנה ב 0.00% במהלך השעה האחרונה, 0.00% במהלך 24 השעות האחרונות, ו0.00% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
שווי השוק הנוכחי של Dastra Network הוא $ 986.41K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של DAN הוא 126.04M, עם היצע כולל של 520000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 4.07M.
במהלך היום, השינוי במחיר של Dastra Networkל USDהיה $ 0.0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלDastra Network ל USDהיה . $ 0.0000000000.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלDastra Network ל USDהיה $ 0.0000000000.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Dastra Networkל USDהיה $ -0.000000001865467757.
|תְקוּפָה
|לשנות (USD)
|לשנות (%)
|הַיוֹם
|$ 0.0
|0.00%
|30 ימים
|$ 0.0000000000
|0.00%
|60 ימים
|$ 0.0000000000
|0.00%
|90 ימים
|$ -0.000000001865467757
|-0.00%
Dastra.Network, a cutting-edge WEB 3 ecosystem. Our mission is to provide IT startups and high-tech companies with a comprehensive range of services for the development and implementation of innovative WEB 3 products and solutions. At Dastra.Network, we transform the complex world of blockchain into an understandable and accessible infrastructure, encompassing key tools for successful operation in the WEB 3 era: * Creation of tokens and NFTs in the most demanded blockchain networks. * Project placement on our launchpad for effective fundraising. * DAO organization for decentralized management and community-driven key decision making. * Conducting AirDrops to expand your audience and increase loyalty. * Organizing staking to enhance the long-term attractiveness of your tokens. We are committed to making WEB 3 solutions not only technologically advanced but also intuitive and accessible to everyone. Our approach combines innovation with practicality, eliminating technical barriers and opening new opportunities for your business.
MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!
כמה יהיה Dastra Network (DAN) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Dastra Network (DAN) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Dastra Network.
בדוק את Dastra Network תחזית המחיר עכשיו!
הבנת הטוקנומיקה של Dastra Network (DAN) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על DAN הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!
|זְמַן (UTC+8)
|סוּג
|מֵידָע
|08-25 09:45:00
|עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
|08-25 05:44:00
|עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
|08-24 19:48:00
|עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
|08-24 03:20:00
|עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
|08-24 02:09:00
|עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
|08-24 02:00:00
|תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות
