CyberFi (CFI) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.198678 $ 0.198678 $ 0.198678 24 שעות נמוך $ 0.226123 $ 0.226123 $ 0.226123 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.198678$ 0.198678 $ 0.198678 גבוה 24 שעות $ 0.226123$ 0.226123 $ 0.226123 שיא כל הזמנים $ 76.41$ 76.41 $ 76.41 המחיר הנמוך ביותר $ 0.068245$ 0.068245 $ 0.068245 שינוי מחיר (שעה אחת) +1.10% שינוי מחיר (1D) -4.16% שינוי מחיר (7D) +6.88% שינוי מחיר (7D) +6.88%

CyberFi (CFI) המחיר בזמן אמת של הוא $0.215793. במהלך 24 השעות האחרונות, CFI נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.198678 לבין שיא של $ 0.226123, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. CFIהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 76.41, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.068245.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, CFI השתנה ב +1.10% במהלך השעה האחרונה, -4.16% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+6.88% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

CyberFi (CFI) מידע שוק

שווי שוק $ 351.24K$ 351.24K $ 351.24K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 517.90K$ 517.90K $ 517.90K אספקת מחזור 1.63M 1.63M 1.63M אספקה כוללת 2,400,000.0 2,400,000.0 2,400,000.0

שווי השוק הנוכחי של CyberFi הוא $ 351.24K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של CFI הוא 1.63M, עם היצע כולל של 2400000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 517.90K.