Curtis (CURTIS) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.02260401$ 0.02260401 $ 0.02260401 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) +1.13% שינוי מחיר (1D) -7.83% שינוי מחיר (7D) -23.09% שינוי מחיר (7D) -23.09%

Curtis (CURTIS) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, CURTIS נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. CURTISהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.02260401, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, CURTIS השתנה ב +1.13% במהלך השעה האחרונה, -7.83% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-23.09% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Curtis (CURTIS) מידע שוק

שווי שוק $ 223.94K$ 223.94K $ 223.94K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 223.94K$ 223.94K $ 223.94K אספקת מחזור 1.00B 1.00B 1.00B אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Curtis הוא $ 223.94K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של CURTIS הוא 1.00B, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 223.94K.