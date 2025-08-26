Curetopia (CURES) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.074261 $ 0.074261 $ 0.074261 24 שעות נמוך $ 0.09445 $ 0.09445 $ 0.09445 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.074261$ 0.074261 $ 0.074261 גבוה 24 שעות $ 0.09445$ 0.09445 $ 0.09445 שיא כל הזמנים $ 0.122777$ 0.122777 $ 0.122777 המחיר הנמוך ביותר $ 0.0160381$ 0.0160381 $ 0.0160381 שינוי מחיר (שעה אחת) -1.28% שינוי מחיר (1D) -15.31% שינוי מחיר (7D) +48.90% שינוי מחיר (7D) +48.90%

Curetopia (CURES) המחיר בזמן אמת של הוא $0.077176. במהלך 24 השעות האחרונות, CURES נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.074261 לבין שיא של $ 0.09445, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. CURESהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.122777, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.0160381.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, CURES השתנה ב -1.28% במהלך השעה האחרונה, -15.31% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+48.90% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Curetopia (CURES) מידע שוק

שווי שוק $ 3.04M$ 3.04M $ 3.04M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 7.73M$ 7.73M $ 7.73M אספקת מחזור 39.38M 39.38M 39.38M אספקה כוללת 99,999,960.213307 99,999,960.213307 99,999,960.213307

שווי השוק הנוכחי של Curetopia הוא $ 3.04M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של CURES הוא 39.38M, עם היצע כולל של 99999960.213307. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 7.73M.