CULOSUI מחיר היום

מחיר CULOSUI (CULO) בזמן אמת היום הוא --, עם שינוי של 1.86% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ CULO ל USD הוא -- לכל CULO.

CULOSUI כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 103,248, עם היצע במחזור של 1.00B CULO. ב‑24 השעות האחרונות, CULO סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00132675, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, CULO נע ב -0.28% בשעה האחרונה ו -9.37% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

CULOSUI (CULO) מידע שוק

שווי שוק $ 103.25K$ 103.25K $ 103.25K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 103.25K$ 103.25K $ 103.25K אספקת מחזור 1.00B 1.00B 1.00B אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של CULOSUI הוא $ 103.25K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של CULO הוא 1.00B, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 103.25K.