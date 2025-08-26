CryptoBlades (SKILL) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.081775 $ 0.081775 $ 0.081775 24 שעות נמוך $ 0.086222 $ 0.086222 $ 0.086222 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.081775$ 0.081775 $ 0.081775 גבוה 24 שעות $ 0.086222$ 0.086222 $ 0.086222 שיא כל הזמנים $ 184.46$ 184.46 $ 184.46 המחיר הנמוך ביותר $ 0.065265$ 0.065265 $ 0.065265 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.16% שינוי מחיר (1D) -3.26% שינוי מחיר (7D) +1.10% שינוי מחיר (7D) +1.10%

CryptoBlades (SKILL) המחיר בזמן אמת של הוא $0.083186. במהלך 24 השעות האחרונות, SKILL נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.081775 לבין שיא של $ 0.086222, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. SKILLהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 184.46, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.065265.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, SKILL השתנה ב +0.16% במהלך השעה האחרונה, -3.26% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+1.10% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

CryptoBlades (SKILL) מידע שוק

שווי שוק $ 83.19K$ 83.19K $ 83.19K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 83.19K$ 83.19K $ 83.19K אספקת מחזור 1.00M 1.00M 1.00M אספקה כוללת 1,000,000.0 1,000,000.0 1,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של CryptoBlades הוא $ 83.19K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SKILL הוא 1.00M, עם היצע כולל של 1000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 83.19K.