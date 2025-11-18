CryptoAutos מחיר היום

מחיר CryptoAutos (AUTOS) בזמן אמת היום הוא $ 0.00260751, עם שינוי של 3.97% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ AUTOS ל USD הוא $ 0.00260751 לכל AUTOS.

CryptoAutos כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 1,922,283, עם היצע במחזור של 740.54M AUTOS. ב‑24 השעות האחרונות, AUTOS סחר בין $ 0.00232525 (נמוך) ל $ 0.00272446 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.07346, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00222382.

ביצועים לטווח קצר, AUTOS נע ב +3.45% בשעה האחרונה ו -41.64% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

CryptoAutos (AUTOS) מידע שוק

שווי שוק $ 1.92M$ 1.92M $ 1.92M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 2.60M$ 2.60M $ 2.60M אספקת מחזור 740.54M 740.54M 740.54M אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של CryptoAutos הוא $ 1.92M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של AUTOS הוא 740.54M, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 2.60M.