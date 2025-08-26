CryoDAO (CRYO) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 1.31 $ 1.31 $ 1.31 24 שעות נמוך $ 1.7 $ 1.7 $ 1.7 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 1.31$ 1.31 $ 1.31 גבוה 24 שעות $ 1.7$ 1.7 $ 1.7 שיא כל הזמנים $ 6.54$ 6.54 $ 6.54 המחיר הנמוך ביותר $ 0.31979$ 0.31979 $ 0.31979 שינוי מחיר (שעה אחת) +3.04% שינוי מחיר (1D) -19.64% שינוי מחיר (7D) +49.53% שינוי מחיר (7D) +49.53%

CryoDAO (CRYO) המחיר בזמן אמת של הוא $1.37. במהלך 24 השעות האחרונות, CRYO נסחר בטווח שבין שפל של $ 1.31 לבין שיא של $ 1.7, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. CRYOהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 6.54, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.31979.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, CRYO השתנה ב +3.04% במהלך השעה האחרונה, -19.64% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+49.53% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

CryoDAO (CRYO) מידע שוק

שווי שוק $ 4.10M$ 4.10M $ 4.10M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 6.03M$ 6.03M $ 6.03M אספקת מחזור 3.01M 3.01M 3.01M אספקה כוללת 4,422,687.04456272 4,422,687.04456272 4,422,687.04456272

שווי השוק הנוכחי של CryoDAO הוא $ 4.10M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של CRYO הוא 3.01M, עם היצע כולל של 4422687.04456272. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 6.03M.