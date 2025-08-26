Crunchcat (CRUNCH) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.00395131$ 0.00395131 $ 0.00395131 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -- שינוי מחיר (1D) -6.38% שינוי מחיר (7D) -0.69% שינוי מחיר (7D) -0.69%

Crunchcat (CRUNCH) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, CRUNCH נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. CRUNCHהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00395131, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, CRUNCH השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -6.38% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-0.69% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Crunchcat (CRUNCH) מידע שוק

שווי שוק $ 63.21K$ 63.21K $ 63.21K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 63.21K$ 63.21K $ 63.21K אספקת מחזור 1.00B 1.00B 1.00B אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Crunchcat הוא $ 63.21K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של CRUNCH הוא 1.00B, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 63.21K.