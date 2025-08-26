Crown (CRW) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 4.6$ 4.6 $ 4.6 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) +9.32% שינוי מחיר (1D) +0.19% שינוי מחיר (7D) -2.10% שינוי מחיר (7D) -2.10%

Crown (CRW) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, CRW נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. CRWהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 4.6, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, CRW השתנה ב +9.32% במהלך השעה האחרונה, +0.19% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-2.10% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Crown (CRW) מידע שוק

שווי שוק $ 23.38K$ 23.38K $ 23.38K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 28.81K$ 28.81K $ 28.81K אספקת מחזור 34.08M 34.08M 34.08M אספקה כוללת 42,000,000.0 42,000,000.0 42,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Crown הוא $ 23.38K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של CRW הוא 34.08M, עם היצע כולל של 42000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 28.81K.