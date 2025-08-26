CrowdSwap (CROWD) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.00165402 $ 0.00165402 $ 0.00165402 24 שעות נמוך $ 0.00180247 $ 0.00180247 $ 0.00180247 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.00165402$ 0.00165402 $ 0.00165402 גבוה 24 שעות $ 0.00180247$ 0.00180247 $ 0.00180247 שיא כל הזמנים $ 0.302311$ 0.302311 $ 0.302311 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.68% שינוי מחיר (1D) -6.74% שינוי מחיר (7D) -8.98% שינוי מחיר (7D) -8.98%

CrowdSwap (CROWD) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00167293. במהלך 24 השעות האחרונות, CROWD נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00165402 לבין שיא של $ 0.00180247, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. CROWDהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.302311, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, CROWD השתנה ב +0.68% במהלך השעה האחרונה, -6.74% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-8.98% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

CrowdSwap (CROWD) מידע שוק

שווי שוק $ 607.37K$ 607.37K $ 607.37K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 1.02M$ 1.02M $ 1.02M אספקת מחזור 362.87M 362.87M 362.87M אספקה כוללת 609,000,000.0 609,000,000.0 609,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של CrowdSwap הוא $ 607.37K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של CROWD הוא 362.87M, עם היצע כולל של 609000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.02M.