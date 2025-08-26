עוד על CROWD

CrowdSwap סֵמֶל

CrowdSwap מחיר (CROWD)

לא רשום

1 CROWD ל USDמחיר חי:

$0.00167324
$0.00167324$0.00167324
-6.70%1D
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים.
USD
CrowdSwap (CROWD) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 09:57:38 (UTC+8)

CrowdSwap (CROWD) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.00165402
$ 0.00165402$ 0.00165402
24 שעות נמוך
$ 0.00180247
$ 0.00180247$ 0.00180247
גבוה 24 שעות

$ 0.00165402
$ 0.00165402$ 0.00165402

$ 0.00180247
$ 0.00180247$ 0.00180247

$ 0.302311
$ 0.302311$ 0.302311

$ 0
$ 0$ 0

+0.68%

-6.74%

-8.98%

-8.98%

CrowdSwap (CROWD) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00167293. במהלך 24 השעות האחרונות, CROWD נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00165402 לבין שיא של $ 0.00180247, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. CROWDהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.302311, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, CROWD השתנה ב +0.68% במהלך השעה האחרונה, -6.74% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-8.98% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

CrowdSwap (CROWD) מידע שוק

$ 607.37K
$ 607.37K$ 607.37K

--
----

$ 1.02M
$ 1.02M$ 1.02M

362.87M
362.87M 362.87M

609,000,000.0
609,000,000.0 609,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של CrowdSwap הוא $ 607.37K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של CROWD הוא 362.87M, עם היצע כולל של 609000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.02M.

CrowdSwap (CROWD) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של CrowdSwapל USDהיה $ -0.000120977897528164.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלCrowdSwap ל USDהיה . $ -0.0001280736.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלCrowdSwap ל USDהיה $ +0.0011363753.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של CrowdSwapל USDהיה $ +0.0005849656948739626.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.000120977897528164-6.74%
30 ימים$ -0.0001280736-7.65%
60 ימים$ +0.0011363753+67.93%
90 ימים$ +0.0005849656948739626+53.77%

מה זהCrowdSwap (CROWD)

CrowdSwap is a DeFi platform. It will help people to simplify the process of investing assets into different kinds of opportunities (Staking, lending, yield farming,...). CrowdSwap provides a one-stop-shop for best-price and aggregation swaps, cross-chain transfers and opportunity platforms in one confortable process for the user. Users don´t have to spend their time on finding the best DEX and bridging solution anymore. CrowdSwap will calcualte the best route and optimize the prices along the way. Many DeFi platforms provide great functionality. CrowdSwap glues them together to make DeFi easier for everybody. Analyzing the market multichain guarnatees the best prices for the user. No bad deals anymore that reside from illiquid liquidity pools. CrowdSwap finds the best prices in the DeDi space, calculates the shortest, fastest and most cost effective route and presents it to the user in a simple to execute process.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם.

CrowdSwap (CROWD) משאב

נייר לבן
האתר הרשמי

CrowdSwapתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה CrowdSwap (CROWD) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות CrowdSwap (CROWD) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור CrowdSwap.

בדוק את CrowdSwap תחזית המחיר עכשיו‏!

CROWD למטבעות מקומיים

CrowdSwap (CROWD) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של CrowdSwap (CROWD) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על CROWD הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על CrowdSwap (CROWD)

כמה שווה CrowdSwap (CROWD) היום?
החי CROWDהמחיר ב USD הוא 0.00167293 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי CROWD ל USD?
המחיר הנוכחי של CROWD ל USD הוא $ 0.00167293. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של CrowdSwap?
שווי השוק של CROWD הוא $ 607.37K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של CROWD?
ההיצע במחזור של CROWD הוא 362.87M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של CROWD?
‏‏CROWD השיג מחיר שיא (ATH) של 0.302311 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של CROWD?
CROWD ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של CROWD?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור CROWD הוא -- USD.
האם CROWD יעלה השנה?
CROWD ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את CROWD תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 09:57:38 (UTC+8)

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך.