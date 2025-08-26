CrossWallet (CWT) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: 24 שעות נמוך $ 0.00123231 גבוה 24 שעות $ 0.0013008 שיא כל הזמנים $ 0.417173 המחיר הנמוך ביותר $ 0.00096806 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.41% שינוי מחיר (1D) -3.44% שינוי מחיר (7D) +0.07%

CrossWallet (CWT) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00125481. במהלך 24 השעות האחרונות, CWT נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00123231 לבין שיא של $ 0.0013008, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. CWTהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.417173, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00096806.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, CWT השתנה ב +0.41% במהלך השעה האחרונה, -3.44% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+0.07% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

CrossWallet (CWT) מידע שוק

שווי שוק $ 156.59K נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 156.59K אספקת מחזור 125.00M אספקה כוללת 125,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של CrossWallet הוא $ 156.59K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של CWT הוא 125.00M, עם היצע כולל של 125000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 156.59K.