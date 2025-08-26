עוד על CWT

CWT מידע על מחיר

CWT אתר רשמי

CWT טוקניומיקה

CWT תחזית מחיר

להרוויח

איירדרופ+

חדשות

בלוג

ללמוד

CrossWallet סֵמֶל

CrossWallet מחיר (CWT)

לא רשום

1 CWT ל USDמחיר חי:

$0.00125473
$0.00125473$0.00125473
-3.40%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
CrossWallet (CWT) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 11:14:40 (UTC+8)

CrossWallet (CWT) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.00123231
$ 0.00123231$ 0.00123231
24 שעות נמוך
$ 0.0013008
$ 0.0013008$ 0.0013008
גבוה 24 שעות

$ 0.00123231
$ 0.00123231$ 0.00123231

$ 0.0013008
$ 0.0013008$ 0.0013008

$ 0.417173
$ 0.417173$ 0.417173

$ 0.00096806
$ 0.00096806$ 0.00096806

+0.41%

-3.44%

+0.07%

+0.07%

CrossWallet (CWT) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00125481. במהלך 24 השעות האחרונות, CWT נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00123231 לבין שיא של $ 0.0013008, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. CWTהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.417173, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00096806.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, CWT השתנה ב +0.41% במהלך השעה האחרונה, -3.44% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+0.07% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

CrossWallet (CWT) מידע שוק

$ 156.59K
$ 156.59K$ 156.59K

--
----

$ 156.59K
$ 156.59K$ 156.59K

125.00M
125.00M 125.00M

125,000,000.0
125,000,000.0 125,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של CrossWallet הוא $ 156.59K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של CWT הוא 125.00M, עם היצע כולל של 125000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 156.59K.

CrossWallet (CWT) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של CrossWalletל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלCrossWallet ל USDהיה . $ +0.0001054025.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלCrossWallet ל USDהיה $ +0.0002609132.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של CrossWalletל USDהיה $ +0.0000845235602597408.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-3.44%
30 ימים$ +0.0001054025+8.40%
60 ימים$ +0.0002609132+20.79%
90 ימים$ +0.0000845235602597408+7.22%

מה זהCrossWallet (CWT)

As a crypto enthusiast, you hold several assets in multiple wallets across different blockchains. With CrossWallet, you will only need one wallet to navigate the ever growing number of assets and networks. Swap assets between all available networks with a single button. Whether arbitrage trading or moving funds to access another network’s features, CrossWallet’s bridge enables you to seize these opportunities with maximum efficiency, convenience, and speed. With CrossWallet’s Binance Smart Chain and Ethereum aggregators, you can monitor price and liquidity on both networks simultaneously to identify any arbitrage opportunities –– and profit before everyone else.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

CrossWallet (CWT) משאב

האתר הרשמי

CrossWalletתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה CrossWallet (CWT) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות CrossWallet (CWT) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור CrossWallet.

בדוק את CrossWallet תחזית המחיר עכשיו‏!

CWT למטבעות מקומיים

CrossWallet (CWT) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של CrossWallet (CWT) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על CWT הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על CrossWallet (CWT)

כמה שווה CrossWallet (CWT) היום?
החי CWTהמחיר ב USD הוא 0.00125481 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי CWT ל USD?
המחיר הנוכחי של CWT ל USD הוא $ 0.00125481. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של CrossWallet?
שווי השוק של CWT הוא $ 156.59K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של CWT?
ההיצע במחזור של CWT הוא 125.00M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של CWT?
‏‏CWT השיג מחיר שיא (ATH) של 0.417173 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של CWT?
CWT ‏‏רשם מחירATL של 0.00096806 USD.
מהו נפח המסחר של CWT?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור CWT הוא -- USD.
האם CWT יעלה השנה?
CWT ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את CWT תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 11:14:40 (UTC+8)

CrossWallet (CWT) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.